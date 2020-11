El ex presidente de Honduras, Manuel Zelaya, estuvo detenido en el aeropuerto de Tegucigalpa al intentar viajar con 18 mil dólares sin declarar

“Nosotros nunca llevamos más de 18.000 dólares a los viajes. Me preguntaron si llevaba 10.000 dije que sí. Yo no sabía que llevaba una bolsa con 18.000 dólares” , acoto el ex presidente hondureño.

El político aseguró que no tiene ningún problema para salir del país, ya que las autoridades no emitieron ninguna orden en su contra.

El ex presidente denunció hoy que fue retenido “injustamente” en Toncontín cuando pretendía viajar hacia México con 18.000 dólares en su maleta de mano, aunque asegura que el dinero no le pertenece.

“La Fiscalía hizo su trabajo, nosotros afirmamos que ese dinero no es mío, y por no haberse declarado tal cantidad habría una multa administrativa” , dijo Zelaya a los periodistas al salir de la terminal área en su vehículo.

