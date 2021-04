El ex policía Derek Chauvin, condenado por el asesinato de George Floyd, recibirá su sentencia el 16 de junio

Sin éxito, Nelson instó al jurado a declarar no culpable a Chauvin: “El Estado no ha podido probar su caso más allá de una duda razonable”, afirmó.

Según Nelson, la enfermedad cardíaca de Floyd y su consumo de drogas fueron factores decisivos: “Están tratando de convencerlos de que la enfermedad cardíaca del señor Floyd no jugó ningún papel (…) No estoy sugiriendo que esto fue una muerte por sobredosis (…) pero es absurdo decir que esto no incidió”.

