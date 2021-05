El ex ministro del gobierno interino de Bolivia, Arturo Murillo, fue detenido e inculpado por corrupción en EEUU

El Gobierno boliviano pedirá a Estados Unidos la extradición de Arturo Murillo y de su ex jefe de gabinete,. El ministro de Gobierno, Eduardo del Castillo, indicó en una conferencia de prensa este miércoles que solicitará la activación del sello azul en contra del ex ministro Murillo y su ex jefe de gabinete Sergio Méndez, además que se enviarán notas al Gobierno norteamericano para la extradición de ambas personas.

Al frente del gobierno de Bolivia desde noviembre de 2019 hasta noviembre de 2020, la ex mandataria conservadora y varios de sus ministros fueron imputados a mediados de marzo como parte de una investigación por un supuesto “golpe de Estado” contra el ex presidente socialista Evo Morales.

Se trata del ex ministro del Interior boliviano Arturo Murillo, de 57 años. Además, fueron detenidos su ex jefe de gabinete Sergio Méndez , de 51, así como tres empresarios estadounidenses , informó el Departamento de Justicia en un comunicado.

