El ex medico de Maradona afirma que su muerte fue un suicidio y critica los cuidados recibidos por el astro

Todavía quedan flecos sueltos sobre la muerte de Diego Armando Maradona. Mientras la justicia argentina está investigando una posible negligencia médica, el ex médico del argentino afirma que su muerte fue un suicidio, pues el astro ya no quería seguir viviendo.

Alfredo Cahe visitó a Maradona antes de su muerte y pudo comprobar que la situación era mucho más que complicada, hasta el punto de que no se le permitió ningún tipo de contacto con el enfermo ni con el equipo médico que le trataba. “La última vez que vi a Diego vivo fue en la Clínica Olivos. Estaba prácticamente dopado y dormido, no pude hablar ni con él, ni con la psiquiatra, ni con el psicólogo. Inmediatamente me cerraron las puertas”, explicó Cahe en el Confrontados. “La segunda vez que lo fui a ver ya se había producido el suicidio”.

La impactante frase del ex médico de Maradona fue rápidamente explicada por él mismo. “Digo suicidio porque Diego estaba cansado. Todos estos acontecimientos fueron consecuencia de un suicidio. Una de las mujeres de su entorno me dijo, ‘no quiere vivir más, está cansado de la vida, ya hizo todo’”, comentó Cahe.

¿Estaba mal cuidado Maradona?

Otro de los argumentos esgrimidos por Alfredo Cahe al referirse a la muerte de Maradona fueron los malos cuidados que recibió el astro después de haber pasado por quirófano para operarle de un coágulo en el cerebro. “Todo ese entorno que había estado con el desapareció. Tenía un séquito, pero no existía un Cahe en su vida. Esa mañana, cuando se fue a despertar, no intervino ningún médico. No se le cuidó”.

En otras intervenciones en los medios, el ex médico del argentino ya había comentado que Maradona no estaba en condiciones de recibir el alta cuando se le dio, e insistió en que nunca se le hizo un chequeo total de calidad. “Para mí existió negligencia, imprudencia e impericia. Las tres cosas. En la Clínica Olivos no lo vi con un monitoreo total y tampoco lo vi cuidado con un plan de enfermería constante y continuo”.

A estas afirmaciones de Cahe se suma la de que el entorno en el que estuvo Maradona una vez dado de alta tampoco fue el adecuado. Una imagen publicada por Clarín de la habitación del Pelusa tras abandonar la clínica muestra que el mito se encontraba en el primer piso de un salón de juegos adaptado, pero sin las condiciones mínimas para cuidar de él.