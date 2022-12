El ex mayordomo de Lady Di dice que la serie de los duques de Sussex disgustaría a la reina Isabel II por mostrar tantas “cosas privadas”

No han pasado ni 24 horas desde que se estrenó el nuevo documental Enrique y Meghan , sobre los duques de Sussex, y el film ya está despertando infinidad de reacciones. La última en trascender ha sido la del ex mayordomo de la princesa Diana y sirviente de la Casa Real durante años, Paul Burell, quien ha lamentado este jueves que la reina Isabel II estaría “muy molesta e infaliz” por una serie que, a su juicio, dice “tanto” y muestra “cosas privadas”.

You May Also Like