El Everest vuelve a abrirse a alpinistas sin experiencia, pero se les prohíbe hacer fotos

Se han empezado a tramitar los permisos para comenzar una nueva temporada de escalada a la montaña más alta del mundo. Eso sí, con una condición muy importante: no hacer fotografías . Nepal sólo dará la posibilidad de hacer fotografías a un número muy concreto de personas, que cumplan con una serie de requisitos casi profesionales. Sólo se permitirán las fotos comerciales y en las que no aparezca ningún miembro de alguna expedición .

