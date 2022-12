El euríbor marca su máximo desde 2008 y encarece la hipoteca media 242 euros al mes

En todo caso, no parece que esa ralentización vaya a ser suficiente para evitar que 2022 se convierta en el año con más hipotecas firmadas desde 2010. Hasta la fecha se han formalizado 353.213 préstamos, una cifra que, si el resto de meses no se desvían de la media, rondará finalmente los 470.000. Unos registros muy alejados aún de los años más calientes del boom inmobiliario, cuando se concedían más de un millón de hipotecas cada año.

No obstante, conviene puntualizar que no todos los hipotecados a tipo variable sufrirán el impacto de la misma manera. Buena parte de las hipotecas variables vivas en España se firmaron hace años, con lo que la carga de intereses que pagan en la cuota es más baja. En España prácticamente todas las hipotecas pagan los intereses cada año en función de lo que queda por pagar del préstamo. Por tanto, cuanto mayor es la cantidad amortizada, menos peso tiene el pago de intereses. Esto provoca que la subida de cuotas que tendrán que afrontar estos deudores por culpa del euríbor sea más baja.

