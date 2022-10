el Euribor cerrará octubre en su valor más alto en una década

Pero la subida del Euribor también está afectando a las hipotecas a tipo fijo, que cada vez son más caras. Según iAhorro, ya son muchos los bancos que sitúan el TIN (Tipo de Interés Nominal) fijo por encima del 3%. Y su previsión no es nada buena: “En seis, siete u ocho meses la cosa irá a peor, no tengo ninguna duda. Nuestra previsión es que de cara a la primavera del año que viene el tipo fijo empeore considerablemente porque la tendencia es que esto vaya a peor, aunque se vea lentamente”, explica Colombelli.

You May Also Like