El estreno de ‘No Time To Die’ se aplaza para abril de 2021

La canción oficial del filme, que se titula igualmente No Time To Die , está interpretado por la joven cantante estadounidense Billie Eilish.

“Comprendemos que este atraso decepcionará a nuestros fans, pero estamos impacientes por compartir No Time To Die el año que viene”, añadió la producción en un segundo tuit.

“ MGM, Universal y los productores de Bond, Michael G. Wilson y Barbara Broccoli, anunciaron que el lanzamiento de No Time To Die, el 25º filme de la saga James Bond, será aplazado al 2 de abril de 2021 para que pueda ser vista en los cines de todo el mundo” , se lee en la cuenta de Twitter oficial de la película.

Los seguidores de James Bond deberán armarse de paciencia, pues el estreno de la próxima entrega de las aventuras del célebre espía británico, No Time To Die (Sin tiempo para morir), fue aplazada una segunda vez el viernes debido a la pandemia del nuevo coronavirus.

