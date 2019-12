El Estado tiene la palabra

4. Erradicar del sistema educativo la idea de educar para el empleo. No permitir una educación para estimular la empleomanía. Se requiere un país de líderes, de emprendedores, de sabios, de artistas y de empresarios responsables; solo así acabaremos con la corrupción y la vida tendrá sentido . Porque, como es bien sabido, la ignorancia no permite la movilidad social, y educar para generar mano de obra barata y enriquecer a unos pocos, como hasta ahora, no nos permitirá avanzar hacia una sociedad de sarrollada. Por todo eso y más, Panamá exige urgentemente educar con justicia social, y está a tiempo de evitar el estallido social inminente en América Latina por las mismas razones y consecuencias por las que hoy ocupamos el puesto 71.

3. Reestructurar el currículum académico actual por descontextualizado, y aumentar horas para la creatividad, el emprendimiento y las artes. Esto implica revisar los programas que convierten al estudiante en un tinaco, porque existen unos señores que saben (los profesores) y unas personitas que están en formación ( los alumnos) que el sistema considera ignorantes y, por lo tanto, les nombra a los profesores para que les enseñen y los llenen de lo que llaman el conocimiento, que generalmente son conocimientos soportados en la memorización, la repetición y un volumen de tareas que invitan al aburrimiento y no al placer de estudiar. Al final del proceso se ven los resultados, como demuestran las pruebas PISA ; jóvenes que no tienen criterios para tomar decisiones ni argumentos para analizar situaciones y trascender en la vida construyendo su propia historia .

Se me ocurre pensar como cualquier parroquiano, que no entendimos la gravedad de estos resultados, ni el mensaje de fondo y, nuevamente, estamos creyendo que la fiebre está en la sábana, porque si levantamos la colcha nos da miedo ver que tenemos un sistema educativo obsoleto y enfermo, que debe cambiar inmediatamente, porque está condenando el futuro de una nación, es decir, el de nuestras nuevas generaciones, a la esclavitud del siglo XXI, un siglo definido como el de la información, la tecnología y el conocimiento.

Termina 2019 y parece que las fiestas decembrinas en Panamá opacaron la noticia y no entendimos el mensaje de gravedad anunciado en los resultados de las pruebas PISA 2018, con las implicaciones que representa para el devenir de la nación. No solo han sido superficiales los análisis , sino escasos en propuestas en medios de comunicación y redes sociales, en líderes políticos, sociales y religiosos, mismos que nos invaden cotidianamente con acostumbradas intervenciones e informaciones estériles, pero, lo que más llama la atención, es el silencio arrasador en las ciudadanías libres, sindicatos, asociaciones de profesionales y universidades, que parecen estar en el lugar 71 dentro de los 79 países del marco del estudio de las pruebas del Programa para la Evaluación Internacional de Alumnos de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), conocido como PISA.

You May Also Like