El Estado le ha fallado a la niñez

Se debe reforzar la Senniaf y el Mides con los recursos técnicos y el presupuesto adecuado para garantizar el buen funcionamiento de todos los programas, no sólo los de albergues. Son imperantes las buenas prácticas de gobierno, que garanticen independencia y transparencia. Que se nombren profesionales idóneos y no miembros del partido de turno que no tienen la preparación, las capacidades, ni el interés en trabajar por el bien de la población vulnerable.

Los NNA retirados de sus hogares por condiciones de vulneración de sus derechos o por cualquier otro motivo son enviados a albergues por el Órgano Judicial y la Senniaf . Entonces, cómo es que no le dan seguimiento con las supervisiones adecuadas, cómo es que no exigen que se cumplan los protocolos de atención. Tampoco podemos olvidar que hay otras instancias como la Defensoría del Pueblo, el Órgano Judicial y la Asamblea Nacional que también tienen una deuda con los NNA. Aquí hay una corresponsabilidad.

