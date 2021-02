El estado de Nueva Jersey despenaliza el uso recreativo de la marihuana

La aprobación del uso recreativo de la marihuana, sin embargo, se produce cuando los dispensarios de cannabis con fines médicos no consiguen aun cumplir con la demanda en el estado, por lo que la venta al público general no comenzará hasta que se aumente la producción lo suficiente.

“Desde este momento, las leyes rotas e indefendibles de marihuana de Nueva Jersey, que manchaban el historial de muchos residentes y arruinaban su futuro, y que dañaban de manera desproporcionada a las comunidades de color y no hacían justicia a ningún nivel, ya no existen”, dijo este lunes Murphy poco antes de la firma.

