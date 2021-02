El esposo de la ‘panarusa’ no quiere fama sino ‘un mejor país’

‘Hoy es uno de esos días excitantes, me siento como la primera vez que fui a recogerle al aeropuerto. No sé si será para siempre, pero hoy sigo enamorado como ese día’, escribió.

Otros le decían que los a gentes tenían toda la autoridad para remitirlo al Juez de Paz por el incumplimiento de la cuarentena y no tener salvoconducto. Él aseguró: “vengo del aeropuerto recogiendo a mi esposa e hijos de un vuelo internacional. Hermano, yo no quiero fama, eso le gusta más a mi esposa; yo quiero un mejor país”.

“Qué pena que no entiendes el por qué. Nos estamos ahogando en corrupción, no seas indolente, eso puede pasarte mañana a ti, somos panameños, hermanos, yo tratando de ser buen hombre y buen papá, y crecer en un país mejor”.

You May Also Like