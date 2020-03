El espíritu nacional | La Prensa Panamá

Los dos traumáticos exilios que vivimos producto de mi lucha incansable por la libertad y democracia, tuvieron también positivos muy importantes. Uno fue la profundización de nuestro “espíritu nacional” y la emoción constante de Patria. Ver videos de una empollerada bailando el punto; oír el golpe de nuestro tambor; ver ondear nuestra bandera producían lágrimas de emoción que profundizaron nuestro compromiso de lucha,… y que todas, absolutamente todas nuestras acciones fueran motivadas por el “espíritu nacional” que brotaba por todos nuestros poros. Por otra parte, la sensación de perderlo todo, de tener que volver a comenzar de cero en un lugar extraño y hostil, siendo muchas veces un despreciable “extranjero”… el despertar sin saber por dónde comenzar, qué hacer, hacia dónde caminar… con el pánico económico de no tener ingreso alguno, con una familia de esposa y 4 hijos que mantener… sin saber cómo lo podía hacer. Me tomó un año hacerme mi propio trabajo, pero haber vuelto a levantarnos fue importante para nuestras vidas. Somos mejores personas y nuestro “espíritu nacional” palpita permanentemente en nuestro corazón. En mi esposa, nuestros hijos y yo no existe opción: el “espíritu nacional” es la motivación primaria de todas, absolutamente todas, nuestras acciones

