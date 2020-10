El espectacular vestido de Nicole Richie que deslumbró a todos en los Billboard Music Awards 2020

El broche de oro lo puso su maquillaje, con un potente smokey eye con efecto halo en rosa, combinándolo con su labial . Para no quitar el protagonismo a su look, Nicole optó por recoger su larga melena rizada en un moño francés, adornado con un pasador plateado.

Con Kelly Clarkson como presentadora, también asistieron para actuar John Legend interpretando Never break, BTS con Dynamite, Sia con Courage to Change y Demi Lovato con Commander in Chief.

