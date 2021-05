El espectacular triple de LeBron James en la cara de Curry para meter a los Lakers en playoffs de la NBA

“En esa jugada, el dedo de Draymond fue directamente a mi ojo y por eso me costó recuperarme un poco. Quería estar seguro que estaba bien, que no sangraba y que podía ver un poco, lo suficiente para terminar el partido “, explicó.

“Lo primero fue mirar el reloj. Vi que tenía que lanzar y por lo menos que llegase al aro. Lo segundo es que veía tres aros porque me habían metido el dedo en el ojo en la jugada previa cuando entré a canasta. Así que apunté al del medio . He practicado lo suficiente para meterla”, explicó LeBron.

