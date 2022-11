El español Pablo Álvarez, nuevo astronauta de la ESA: Sara García será reserva

Tras su elección, Sara García explicó: “De pequeña se me pasó por la cabeza (ser astronauta), creo que como a todos los niños del mundo, porque es algo fascinante, hay algo que nos atrae del espacio, pero lo descarté, me parecía algo poco viable. Me gustó siempre la investigación, la ciencia, quería contribuir a hacer del mundo algo mejor”.

You May Also Like