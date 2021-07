El esgrimista Alen Hadzic es apartado de Tokio 2020 por presuntos abusos sexuales

El tirador suplente del equipo olímpico de esgrima de Estados Unidos, Alen Hadzic, ha sido apartado de la Villa Olímpica y trasladado a un hotel por presuntos abusos sexuales a tres mujeres en incidentes ocurridos entre 2013 y 2015.





Según el equipo olímpico de esgrima estadounidense, este traslado se debe a “un plan de seguridad”. Además, se ha conocido que Hadzic tuvo que volar por separado del resto del equipo ante el temor de otros esgrimistas que temían por su propia seguridad.

La US Center for SafeSport, una agencia independiente al COI, le suspendió con no realizar ninguna actividad relacionada con el esgrima, el pasado 2 de junio. En ese momento, Hadzic no estaba en las quinielas para formar parte del equipo olímpico de esgrima norteamericano para estos Juegos de Tokio.

El tirador apeló la decisión y un mediador consideró que la suspensión era “inapropiada para las denuncias” que existían. Gracias a la decisión Hadzic si ha podido estar en Tokio.

El abogado de Hadzic, Michael Palma, informó al The New York Times sobre que el equipo olímpico de esgrima sabía de las acusaciones contra Hadzic “desde hace años” y nunca puso ninguna objeción para que su cliente compitiera en todo el mundo junto al equipo nacional. Según Palma, este traslado se debe a un intento de la delegación de Estados Unidos para evitar “publicidad negativa”.

A día de hoy, Hadzic nunca ha sido imputado por violación ni por cometer cualquier acción relacionado con ataques sexuales. Si bien es cierto que la Universidad de Columbia (Nueva York) suspendió al esgrimista durante el curso 2013-2014 cuando aplicó los estatutos universitarios que tienen que ver con “el sexo no consentido”, tras la denuncia de una compañera.

Son seis mujeres esgrimistas, dos de ellas olímpicas, las que se han quejado al comité olímpico para que Hadzic no forme parte de la delegación de EE UU. “Cuando llegué a las instalaciones deportivas, todos los entrenadores me dieron la mano y me felicitaron por formar parte del equipo. Todos los esgrimistas que pensé que tendrían miedo de hablar conmigo, se acercaron a mí y me saludaron. Incluso las mujeres”, declaró Hadzic para el diario USA Today.