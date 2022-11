El escritor Roberto Saviano suspende su participación en dos eventos y denuncia una campaña de odio hacia él

“Permanecer bajo fuego enemigo y fuego amigo es un martirio. Yo no soy un mártir, sino un escritor y a través de lo que me está pasando se podría entender la deriva del paí s”, concluyó.

“Por un lado hay una conducta feroz de difamación, de aislamiento, por otro lado la prudencia, la distinción, las aclaraciones, el miedo, el silencio por conveniencia. Esto genera soledad. Por suerte sé que no estoy solo: siento la solidaridad de quienes me leen, de quienes apoyan las ideas que expreso y de algunos de mis colegas , los más valientes (pocos, entre los escritores, lo son)”, lamentó el escritor.

