El escribidor de Las Lajas

En el epígrafe de su libro Ojos para oír, Ariel Barría anotó: “Tanto es el valor de la palabra que Dios y verbo comparten el mismo ámbito semántico”. Esta reflexión nos brinda una clara idea de la suprema valoración y respeto que nuestro hermano y amigo sentía por su compañera inseparable, la palabra. Tal como el mismo afirmara en varias ocasiones: “Sin la palabra, perderíamos calidad humana, de eso no hay duda”.

Es en efecto de la calidad humana de nuestro apreciado Ariel a la que prefiero referirme en esta despedida, puesto que al margen de su extraordinaria virtud como hombre de letras y merecido ganador de prestigiosos premios literarios, que todos conocimos, fueron su sencillez, su cálida y sincera amistad, su desprendimiento y su sabiduría sin ostentación, algunas de las cualidades que, a no dudarlo, lo harán trascender mayormente como ser humano y, por ende, permanecer en nuestro recuerdo.

Ariel ejerció su oficio con respeto, tesón y abnegación desde muy temprano, cuando en su natal terruño comprendió cabalmente que tenía cosas que quería contar y no había tiempo para dejarlas en boca de la oralidad. Sin pretensiones de convertirse en chamán reverenciado por la tribu, buscó la manera de asegurarse que lo que tuviera que decir, quedase guardado para siempre. Su mente alerta y dispuesta a descubrir cosas nuevas cada día le permitió asombrarse y ser más como niño a medida que crecía. Escribir fue para Ariel el modo eficaz para darle cauce natural a su afición por la aguda observación de la naturaleza y del entorno humano.

Más recientemente y como premonición de su inesperada partida, en el discurso de aceptación del último de los cinco premios Ricardo Miró a los que se hizo acreedor a lo largo de su vida, Ariel expresó lo siguiente: “El libro nos ofrece la oportunidad de trascender en el tiempo. Escribir es alargar nuestra mano y obtener el privilegio de tocar el futuro. Ojos que aún no han sido concebidos leerán nuestras páginas cuando las brisas hayan hecho de nuestros huesos partículas cósmicas, y harán que nuestros personajes cobren vida en una época que aún no soñamos, al igual que las teorías que ahora elucubramos, serán objeto de debates en tertulias que aún no conocen fechas”.

Recuerdo con nostalgia nuestras conversaciones. A menudo, Ariel gustaba de hacer remembranzas de su tierra natal. Por ejemplo, en una ocasión me contó lo maravillado que estuvo al tener entre sus manos un ejemplar de Escuela para todos. Sonriendo, me dijo: “La primera vez que vi ese libro fue en 1966 en Las Lajas, en manos de mi abuelo paterno, lector voraz. Por orden de precedencia, le tocó a mi padre continuar con su lectura y después a mis primos mayores, hasta que llegó a mis manos. Lo leí una tarde, bajo la sombra de un toronjo; más bien, me bebí las figuras, porque apenas iba a primer grado.”

Habitualmente, Ariel me hacía llegar por el servicio de encomiendas hasta Chiriquí, ejemplares de cada uno de sus libros tan pronto salían de la imprenta. Con entusiasmo y natural alegría, yo los recibía y leía de inmediato, para luego hacerle llegar mis comentarios, que él acogía siempre con agrado y particular interés.

En su rol como docente y promotor cultural, sería justo decir que Ariel Barría se constituyó en un ferviente defensor del modernismo en la literatura y del papel de la ficción como herramienta fundamental e insustituible, a la hora de pretender narrar una historia con fines literarios. Sobre este tema sostuvimos varios debates.

No obstante, en La loma de cristal, novela con la que obtuvo el Premio Miró en el año 2000, y que a mi parecer fue la mejor de sus novelas, Ariel no solo contrapone con extraordinario virtuosismo técnico, dos mundos que parecen vivir enfrentados, el de las sociedades modernas y el de los pueblos que viven en armonía con la naturaleza, sino que, además, deja traslucir algo mucho más interesante a la hora de evaluar su técnica narrativa. Se trata de la introducción de un guiño autobiográfico con el que el autor recrea algunas aventuras juveniles, identificando con ello uno de los cuestionamientos más persistentes de la literatura y de la propia teoría literaria: la revaloración del autor como elemento señero de la relación entre géneros ficcionales o factuales o, en sentido más amplio, entre realidad y ficción.

A manera de ejemplo de lo antes dicho, repasemos cómo en La loma de cristal, el escribidor de Las Lajas nos permite conocer un poco más a su entrañable abuelo, a través de Pablo Allard, el viejo sabio del pueblo de Ají, cuya recia personalidad nos hace recordar además a Melquíades (el de los manuscritos secretos del Macondo de García Márquez).

Qué decir de la experiencia vivida por el maestro Rosales, que llegó a trabajar a la escuela de Ají, y se vio obligado a aprender mucho más de lo que tenía para enseñarles a los discípulos del viejo Allard. En efecto, como maestro, José Rosales llegó a desesperarse muchas veces, cuando no logró que sus alumnos entendieran la diferencia entre un verbo y un sustantivo: “si ladrar es un verbo, perro es un verbo maestro, decía Librada Cárdenas con la mayor certeza del mundo, la misma Libradita que sin parpadear, le recitaba el nombre de las lunas de Saturno, o el de todos los huesos que conforman el esqueleto humano, la mayor parte desconocidos por el maestro”.

Para escribir buena literatura se requiere una dosis innata de talento, que es fundamental pero muy frágil si no se reciben estímulos oportunos y precisos. Cierto es que Ariel Barría Alvarado creció en un ambiente poco amigable con las actividades intelectuales, inmerso en una familia dedicada al cultivo de la tierra, en la región oriental de la provincia chiricana, donde las enfermedades endémicas y el hambre suelen concertar citas secretas con la pobreza y el analfabetismo. En ese medio tenía todas las de perder. No obstante, tuvo la fortuna de contar con abuelos, padres y maestros, que supieron en todo momento, estimular y valorar su incipiente talento como escritor.

Para quienes tuvimos el privilegio de contar con su amistad, y disfrutar de su talento y sabiduría, por encima de cualquier alarde fatuo, sabremos reconocer y hacer perdurar su legado. Gracias, Ariel, por hacernos comprender el fenómeno literario de una forma diferente. Por hacernos cómplices en ese intento de búsqueda de otros rumbos menos convencionales para apreciar la buena literatura. Por advertirnos como escritores, de la necesidad de estar despiertos y atentos ante la penumbra de la palabra inusitada. Finalmente, para quienes se preguntan al final del camino, en estos tiempos de agobio, inmediatez y pandemia, ¿para qué sirve la literatura? Les contesto como de seguro diría Ariel: quizás sirva para recordarnos cuan humanos somos, para garantizarnos que lo somos. Solo para eso.

Descansa en paz, amigo y hermano. Que la palabra te acompañe siempre.

El autor es escritor y pintor