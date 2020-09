El equinoccio de otoño y el mito griego de Perséfone

La versión más completa del rapto de Perséfone está en uno de los llamados Himnos homéricos (s. VII a. C.) . Pero este mito visiblemente tiene sus raíces en la prehistoria, cuando, camino ya del neolítico, la humanidad descubre la agricultura. Kore será la asistente de Deméter en el ciclo que da vida al grano inerte: la joven diosa parece un personaje secundario, pero lo cierto es que, sin ella, Deméter no autoriza la fertilidad . Por eso Kore recibe honores y ejerce poderes en el cielo, en la tierra y en el inframundo. Es hija del rey de los dioses olímpicos y de la gran diosa agraria y esposa de quien gobierna el oscuro reino de los muertos.

You May Also Like