El episodio de Chespirito donde apareció Sammy Pérez | Series de Televisa | México | MX | nnda-nnlt | MEXICO

Cuando se piensa en personalidades queridas por la comunidad mexicana, es imposible no nombrar al difunto actor Sammy Pérez . Su extensa trayectoria en las pantallas y su cautivadora personalidad es lo que hace que no pase desapercibido para el público. El artista empezó su carrera de la mano de Eugenio Derbez y ha tenido el gusto de trabajar con Roberto Gómez Bolaños.

You May Also Like