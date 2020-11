El epidemiólogo de referencia en Suecia pone fecha para la vuelta a la normalidad

Sus consejos, eso sí, tampoco difieren tanto de los habituales: “Creo que las recomendaciones que hemos estado dando en Suecia son buenas y pueden funcionar en cualquier país. Lo primero es quédate en casa si estás enfermo . Por muy pocos síntomas que tengas, quédate en casa por al menos un par de días. Si te puedes hacer un test de covid-19, hazlo, pero si estás enfermo no salgas a la calle y no te reúnas con otra gente”.

Tegnell ha despertado la polémica por cómo Suecia ha afrontado la pandemia. Por ejemplo, sobre el uso de las mascarillas, cuyo uso no recomienda: “No en la situación que tenemos actualmente en Suecia. Las mascarillas pueden ser un complemento útil si uno no puede evitar multitudes y ese tipo de cosas . Pero creo que las medidas que hemos dispuesto en Suecia funcionan muy bien: son sostenibles, no cuestan mucho, han funcionado muy bien en el contexto sueco y creo que también lo harían en muchos otros países”.

You May Also Like