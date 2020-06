El epidemiólogo de la Casa Blanca no descarta llegar a 100.000 contagios al día en EEUU si no se toman medidas

“Ahora tenemos más de 40.000 casos por día . No me sorprendería si llegáramos a 100.000 casos por día si esto no cambia, y estoy muy preocupado”, ha señalado Fauci durante una comparecencia ante el Senado, incidiendo en que los rebrotes en algunas partes “ponen a todo el país en peligro”.

El epidemiólogo jefe de la Casa Blanca, Anthony Fauci, no ha descartado que en Estados Unidos se alcancen los 100.000 nuevos casos de Covid-19 al día a menos que se tomen medidas, al tiempo que ha advertido de que podría no haber lista una vacuna para principios de 2021 , como se esperaba.

