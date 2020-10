El epidemiólogo de la Casa Banca se quejó por ser incluido en un video de campaña de Trump: “Nunca apoyé a ningún candidato”

Pero las declaraciones completas de Fauci, hechas durante una entrevista en marzo a Fox News , muestran que el inmunólogo en realidad se refiere al equipo de tareas, y no a Trump: “He estado dedicado casi a tiempo completo a esto. Estoy en la Casa Blanca virtualmente cada día con la fuerza de trabajo. Es cada día. Así que no puedo imaginar bajo ninguna circunstancia que alguien pudiera estar haciendo más”.

