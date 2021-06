El entrenamiento secreto de Cristiano Ronaldo cuando era un adolescente

Todo eso acompañado de una genética privilegiada, tal y como explica el entrenador español Diego Calvo. “Cristiano es un jugador bien conocido por su compromiso con la actividad física y el cuidado personal, pero cada cuerpo es un mundo y las personas están sometidas a situaciones muy diferentes. El luso cuenta con una base genética: no es sólo una cuestión de estilo de vida ”, explica. “Ronaldo tiene un cuerpo mesomorfo. Los mesomorfos están diseñados para ganar músculo, tienen una constitución atlética. Con esto no quiero decir que un endomorfo o ectomorfo no puedan llegar a conseguir un cuerpo parecido al de Cristiano, pero requerirán de mucho más trabajo y disciplina”.

