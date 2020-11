“El entrenamiento on-line ha llegado para quedarse porque hace al deporte más accesible para todos”

La crisis del coronavirus nos obligó a quedarnos en casa y nos impidió acudir a los gimnasios o salir a la calle a hacer ejercicio. Aunque, de momento, los gimnasios no están cerrados y no estamos confinados en casa, el miedo al contagio y la comodidad que para muchos supone poder practicar en casa han hecho proliferar, sobre todo en los últimos meses Canales de youtube, aplicaciones para móvil, gimnasios virtuales… Y es que parece que, lo de hacer deporte en casa ha venido para quedarse. Álex Lamata, entrenador personal y director de Sprinter Pass, gimnasio virtual creado por la cadena de tiendas de deporte, nos cuenta qué tenemos que buscar en un gimnasio on-line y las ventajas y desventajas de este tipo de entrenamiento.

