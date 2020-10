El entrenamiento infernal de Kilian Jornet

Entre esos proyectos, y amén de la fundación recién creada para la protección de la naturaleza y el medio ambiente, el atleta español tiene prevista una mudanza hasta hace unos años impensable para él: de la montaña al asfalto. En un par de semanas se estrenará con un 10K en Noruega , donde el objetivo es bajar de los 30 minutos, algo que ya logró hace unos días en otro entrenamiento ‘made in Kilian’: un kilómetro vertical a todo gas y después 10 kilómetros con la gasolina restante. Y consiguió finiquitarlos en menos de media hora. Y ya el año que viene, aparece otro reto en su horizonte, el maratón . Será siempre y cuando Maj, la pequeña de sus desvelos, se lo permite. “Tener a mi hija me ha cambiado la vida”, confiesa.

