El enorme cabreo de Joao Felix al ver que Simeone no le sacaría al campo ante el Brujas

El gesto de Joao Félix al ver que no jugaría fue de película. Marchó cabizbajo hacia su banquillo, tiró la botella de agua al suelo y su peto , mientras se escondía en su butaca para ver el resto del partido. No es la primera vez que algo así sucede y la relación entre Simeone y la estrella del equipo siempre ha pasado sus luces y sombras. ¿Qué pasará ahora?

You May Also Like