“El encierro me permite meditar, pero necesito una ‘meditación serena’, ¿qué puedo hacer?”

Tener la mejor formación es clave para afrontar los distintos retos y problemas con los que nos cruzamos a menudo. Y no solo se trata de formación académica, sino de tener las destrezas necesarias para, precisamente, abordar con éxito las situaciones que la vida nos depara en todos los ámbitos: laboral, emocional, personal, familiar…

Con ese fin 20minutos pone en marcha cada semana un consultorio de coaching. Para plantear tu duda escribe un correo electrónico a consultoriocoaching@20minutos.es. Aquí tienes las respuestas que ha dado al consultorio de esta semana nuestra experta, Magda Barceló.

CONSULTA Estos días de encierro me están permitiendo, digamos, meditar. Por un lado me encuentro mejor pero también medito sobre lo que está pasando y eso me genera inquietud, no sé si ansiedad. ¿Puedo hacer algún ejercicio que me permita una ‘meditación serena’?

RESPUESTA DE LA EXPERTA Estamos viviendo una situación excepcional, caracterizada por su incertidumbre y complejidad. Sentir algo de ansiedad es normal e incluso sano, siempre que no derive en un ataque de ansiedad (con síntomas de falta de aire, palpitaciones, etcétera), en cuyo caso debe contactar a un profesional.

El primer paso que le invito a dar es a imaginarse a usted mismo al final de este periodo de aislamiento. Imagínese cómo quiere estar, qué quiere haber aprendido, cómo quiere haber usado su tiempo, de qué forma quiere sentirse. Luego diseñe la rutina de su día a día para acercarse a esa visión. Siga la rutina y relájese en ella, esto le generará seguridad y estabilidad.

En su rutina, incluya si le es posible espacio para conectar con sus seres queridos a diario, ejercicio físico de algún tipo, y aprendizaje de algo.

“Conecte con la dimensión humana de sentir ansiedad, especialmente en momentos como los actuales”

Cuando sienta ansiedad, le invito a darse permiso para hacerlo y a notar las sensaciones físicas que le provocan la emoción. Una vez reciba las sensaciones, conecte con la dimensión humana de sentir ansiedad, especialmente en momentos como los actuales. Dese cuenta de que muchas personas también sienten ansiedad, esto le evitará obsesionarse con ello y caer en un rol de víctima.

Después en una libreta, pregúntese: ¿Cuál es el motivo de mi ansiedad? y escriba lo que le surja, por ejemplo: tengo miedo a enfermar, tengo miedo a que enfermen mis familiares, no sé qué hacer, etcétera. El simple hecho de escribir es una acción que le ayudará a calmar su ansiedad.

Luego, pregúntese, ¿Qué acción puedo realizar al respecto? Tal vez, contactar con un amigo, ocuparse de alguna tarea concreta, leer, etcétera. Para canalizar la ansiedad o el miedo es necesario utilizar su energía para la acción. Deje que esto le lleve al momento presente y sienta cómo su experiencia se transforma.

“Cuando la emoción surja de nuevo, lo que resultará normal en momentos como los actuales, tenga paciencia consigo mismo”

En paralelo, observe de qué forma y en qué momentos se activa su ansiedad. ¿Ocurre cuando habla con determinadas personas? ¿Ocurre cuando mira mucho tiempo la tele o las noticias? ¿Ocurre si rompe sus rutinas?… Según sus observaciones, realice los cambios necesarios. Y cuando la emoción surja de nuevo, lo que resultará normal en momentos como los actuales, tenga paciencia consigo mismo y gestiónela de la forma que ha aprendido.

CONSULTA Estoy preparado unas oposiciones de Justicia. Desde el estado de alerta me estoy descentrando. Antes tenía mis tiempos establecidos para todo: estudio, ocio, descanso… Pero ahora con el coronavirus se me mezclan los tiempos y los tramos y mi rendimiento noto que es peor. No se muy bien qué hacer.

RESPUESTA DE LA EXPERTA Con la crisis del coronavirus se ha dado cuenta de que no puede mantener su rutina de preparación de oposiciones y que esto impacta negativamente en su rendimiento.

Percibo entre líneas un sentimiento de frustración. La frustración es una variación de la rabia, la rabia es una emoción que emerge ante una injusticia y nos empuja a hacer algo para restablecer un límite que ha sido vulnerado.

Le animo a sentir el enfado por lo ocurrido, dese cuenta de cómo muchas personas están en un lugar parecido. Planes torcidos, rutinas alteradas… por los que no hay a quién culpar.

“Vivimos unos momentos excepcionales que han dado la vuelta a la forma en cómo teníamos organizadas las vidas”

Vivimos unos momentos excepcionales que han dado la vuelta a la forma en cómo teníamos organizadas las vidas. Sienta de qué forma el resto de la humanidad está viviendo una versión de lo que usted vive. Esto le ayudará a aceptar más plenamente lo que le ha ocurrido, a no sentirse víctima de las circunstancias y a seguir adelante.

Una vez haya aceptado lo que le ocurre, el hecho que su rutina está alterada y que esto impacta en su rendimiento, pregúntese ¿qué está en sus manos hacer?, ¿cómo puede adaptarse a esta situación?, ¿qué actitud decide tomar para su bien y el de todos? ¿De qué forma puede crear y seguir una nueva rutina que le ayude en las circunstancias actuales? Muchos ánimos.

CONSULTA Nos separamos este pasado septiembre de mutuo acuerdo, tenemos dos nenes pequeños que decidimos se quedaran conmigo, que he sido la que pedí jornada reducida por cuidado de menores. Pero todo se torció tras irse con sus padres, con los que nunca tuve buena relación.

Hemos estado estos cinco meses de abogados, papeles y se ha portado fatal incluso con los nenes, a los que dejó de ver por consejo de su abogado para adelantar el juicio. Y ahora según pasa el tiempo he podido ‘mirarme a mí dentro’ y darme cuenta de que aún quedaban sentimientos. Me cabreo conmigo, con lo que nos ha hecho y lo rápido que parece que él ‘se recuperó’.

Nos separamos por sus 13 horas de trabajo en una empresa familiar, es un obseso del trabajo y por su mala relación con su familia genética a la que ha puesto en primer luagr por delante de su pareja y sus hijos. Esto no tiene vuelta atrás ya me di cuenta de que no iba a cambiar, no siempre es suficiente con quererse.

“¿Qué hago para olvidarme de él cuando es imposible porque es el padre de mis hijos, cómo cancelo estos pocos sentimientos que quedan sin hacerme daño?”

¿Qué hago para olvidarme de él cuando es imposible porque es el padre de mis hijos, cómo cancelo estos pocos sentimientos que quedan sin hacerme daño? Estoy leyendo cositas de midfulles, felicidad, creo que me irá bien. No querría desenamorarme odiando, pero a día de hoy aún ni podemos hablar sin discutir y yo no quiero ‘esta guerra’ mi vida entera.

RESPUESTA DE LA EXPERTA Aprecio la expresión sincera de tu situación y sentimientos. Separarse de la pareja es una de las situaciones más estresantes y dolorosas que uno puede vivir, más si existen hijos.

Parece que todo es muy reciente y aún tienes un cúmulo de emociones a integrar. Te invito a darte tiempo y a tratarte con amabilidad. Date permiso para sentir lo que sientes. Una práctica que te ayudará a hacerlo es escribir a diario en una libreta cómo te sientes, tus pensamientos, lo que estás aprendiendo, sobre todo en momentos difíciles y confusos.

Existen dos reflexiones importantes a considerar. La primera es que tomes responsabilidad sobre la separación. Por lo que leo, le culpas a él de lo ocurrido y sin embargo, en cualquier circunstancia, siempre tenemos una parte de responsabilidad.

“Es importante que mires dentro de ti y detectes qué hiciste o qué no hiciste y que contribuyó al fracaso de la relación”

Es importante que mires dentro de ti y detectes aquello que hiciste o aquello que no hiciste, o el cómo lo hiciste que contribuyó al fracaso de la relación. Hasta que no hagas esto vivirás esta situación sintiéndote víctima, y desde este espacio te será imposible perdonarle y encontrar un resquicio de paz.

La otra consideración es que te des cuenta que existe un vínculo más fuerte que el de pareja que os une, el hecho que sois padres de dos hijos. Aunque estéis separados, este hecho os vincula de por vida.

Por último te propongo que visualices cómo quieres verte dentro de un año. Qué estado de ánimo, qué rutinas, qué relación quieres con tus hijos, y qué relación quieres con tu ex pareja. Imagínate la mejor de las posibilidades para ti y para todos. Luego pregúntate de qué forma puedes ir dando pequeños pasos en esta dirección.

CONSULTA Actualmente tengo 42 años y necesito dar un giro a mi carrera laboral. Soy ingeniero de Telecomunicacionespero he desarrollado mi carrera como consultor informático de RRHH, estoy quemado/cansado.

El tema es que para empezar ‘de nuevo’ necesitaría formarme pero no sé en qué área que tenga relación con los RRHH pero menos con la informática pura y dura.

RESPUESTA DE LA EXPERTA En mi experiencia acompañando a personas en procesos de cambio profesional he aprendido que, a menudo, la necesidad de formación adicional para cambiar efectivamente de trabajo es menos necesaria de lo que las personas se creen. En tu caso, esto significa que ya estás suficentemente formado en RRHH.

De este modo, te animo a investigar el trabajo que quieres realizar dentro del área de recursos humanos. Sin importar la relación de esa área con la informática. Una vez lo encuentres, puedes optar al puesto de trabajo y luego formarte dentro o bien decidir formarte antes y luego buscar.

“Pregunta por tendencias, hacia dónde evoluciona el sector, qué roles son requeridos”

En cualquier caso, te será útil hablar con personas del sector de RRHH, tirando de tus contactos, relaciones, información en la red y redes sociales como Linkedin. Pregunta por tendencias, hacia dónde evoluciona el sector, qué roles son requeridos y poco a poco arrojarás luz a tu camino profesional para empezar a dar pasos en el sentido que deseas.