El encierro de cuarentena de Lilo Sánchez terminó en música

“El Tesoro” es un tema que llevaba tres años dando vueltas en la computadora de Lilo y fue retomado en algún momento durante los días de no salir de casa, escalando montañas y “venciendo muchos miedos” para lograr terminarlo. Lilo explica que necesitaba cosas que hacer y que ya no se podía esconder detrás de discos nuevos de Señor Loop. Así que poco a poco le fue metiendo hasta que le salió. La mayoría de esta canción fue grabada en casa.

