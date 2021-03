el empresario con olfato para los negocios detrás de una fortuna de 88.000 millones

Sin embargo, el sueño de LeBron James es convertirse en algún momento en propietario de una franquicia de la NBA. Algo que no podrá suceder hasta que no cuelgue las botas, pues la Liga prohíbe a sus jugadores en activo invertir en equipos de la propia NBA o la WNBA . Eso sí, ‘El Rey’ lo tiene en su lista para un futuro cercano.

Coca-Cola , los hipermercados Walmart , los automóviles Kia o los auriculares Beats by Dre , con los que hizo un buen dinero cuando Apple compró la compañía, son sólo algunas de sus principales fuentes de ingresos. Pero no sólo de grandes marcas vive el buen empresario y LeBron posee 19 franquicias de Blaze Pizza distribuidas por todo el país.

LeBron James no es sólo uno de los mejores jugadores de la historia del baloncesto (para algunos, el mejor). La estrella de Los Angeles Lakers va mucho más allá del mundo de la canasta. A sus 36 años, con 17 temporadas a sus espaldas y cuatro campeonatos de la NBA en sus vitrinas, ‘El Rey’ no se limita al parqué y el balón naranja.

