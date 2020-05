El empeño de joyas se dispara en España debido a la crisis del coronavirus

La pandemia del coronavirus, y la crisis económica que está afectando a cientos de miles de españoles, está disparando el empeño de joyas (anillos, collares, relojes…) con el fin de obtener más liquidez. El incremento se ha registrado, sobre todo, a raíz de la llegada de las fases que están suavizando el confinamiento en toda España.

“Si bien todavía se percibe el “miedo” a salir, no falta el movimiento en nuestras oficinas. Desde el día 11 de mayo,, teniendo en cuenta que la primera semana era necesaria cita previa y la segunda hay restricciones a la movilidad, hemos otorgado 950.000 € en préstamos en 10 días. Esta cifra es similar a la que concedemos habitualmente pero si lo ponemos en perspectiva y vemos las dificultades para desplazarse, es una cifra verdaderamente notable”, explica a 20minutos Santiago Gil, director de la red de Montes de Fundación Montemadrid. La fundación gestiona Monte Piedad de Madrid, el Monte más grande de España y el segundo de Europa por volumen de operaciones, así como delegaciones en Móstoles, Alicante, Córdoba, Granada y Palma de Mallorca.

Raquel Sancho, responsable del Monte de Piedad de la Fundación Ibercaja, aseguró que en el caso de la caja “el pico de demanda está siendo importante”. “Abrimos en doble turno con cita previa y acumulamos más de 400 citas en una semana, que es una cifra muy elevada, altísima”, aseguró a Heraldo de Aragón.

Joyas, relojes, cuberterías, vajillas…

¿Y qué artículos de lujo empeñan los españoles? Actualmente las garantías que toman en los Montes de Piedad son relojes, de acero y de oro, joyas y objetos ornamentales de plata (cuberterías, vajillas, …). La variedad de objetos es enorme ya que tienen préstamos desde 50 euros hasta 50.000 euros.

Como ya ocurriera en la crisis económica de 2008, muchos españoles recurren al empeño de joyas por las características de este tipo de financiación: se trata de microcréditos con la garantía de joyas a bajo tipo de interés, donde el desembolso es inmediato a la concesión, no existen gastos iniciales en la apertura y la cancelación del mismo puede realizarse en cualquier momento de la vida del préstamo. Todo ello hace que sea un producto atractivo y asumible en momentos puntuales de necesidad de financiación.

Los empeños de joyas, al alza por la Covid-19. Cedida por Monte Piedad

El 97% recuperan sus joyas

De hecho, en los Montes de Piedad también han registrado clientes que han recuperado sus joyas a raíz de la crisis de la Covid-19. “Estamos notando que a muchos clientes el periodo de confinamiento les ha permitido ahorrar. La limitación de la movilidad les ha causado menos gastos en desplazamientos, colegios, gastos generales, … y con este ahorro hacen frente a la cancelación de sus créditos”, asegura Santiago Gil, director de la red de Montes de Fundación Montemadrid. No en vano, el pasado año, el 97 % de sus clientes recuperaron su joya, que en muchos casos tiene también un alto valor sentimental.

Las personas que acuden al Monte, en su mayoría, están pasando un momento puntual de necesidad de liquidez (ahora por la proliferación de ERTES o por el cierre temporal o definitivo de negocios).

Esto hace que puedan pasar este momento y, una vez superado, recuperen sus garantías. Es un funcionamiento distinto a otras alternativas de obtención de liquidez a través del oro en que te desprendes para siempre del patrimonio.

Subasta de bienes de lujo

Si por cualquier motivo un clientes no puede o no quiere proceder a cancelar su crédito, la joya pasa a subasta. Si dicha joya alcanza en la subasta un precio mayor al adeudado, el importe sobrante, una vez descontados los gastos, se abona al propietario de la pieza. Es decir, esos clientes no solo liquidan su deuda sino que, en ocasiones, pueden incluso llegar a tener un beneficio.

Servicio de Compro Oro

Aunque no es su función histórica, en el año 2014 la Fundación Montemadrid creó MonteOro, cuya finalidad es la compra venta de objetos de valor. “En realidad fue la respuesta a una petición que nuestros clientes nos demandaban. Muchos de ellos no quieren ya disponer de sus joyas (no las usan, no saben donde guardarlas, etc.) y necesitan ponerlas a la venta pero no en cualquier lugar”, explican. En MonteOro lo que garantizan es “profesionalidad”, dicen, ya que sus tasadores son gemólogos y expertos en diamantes. Además, destacan que ofrecen “un precio justo acorde con el mercado” ya que disponen de las máximas medidas de seguridad y garantía técnica (básculas certificadas, material gemológico homologado, …) para una correcta valoración.

¿Qué tipo de público acude?

El perfil del cliente que acude a los Montes de Piedad ha variado ya que se han incorporado profesionales liberales, autónomos y pequeños empresarios que ven en este tipo de operación crediticia, sin avales o estudios de solvencia, por su inmediatez y facilidad, una solución a sus problemas puntuales de liquidez.