El emotivo recuerdo de la supermodelo Chrissy Teigen al bebé que perdió en el que hubiera sido su día de nacimiento

A principios de este mes, Chrissy Teigen hizo una aparición en el programa de Ellen DeGeneres, donde habló sobre su pérdida. “Fue algo realmente transformador para mí y de alguna manera me salvó, porque no creo que hubiera descubierto la terapia y luego la sobriedad y este camino de sentirme bien conmigo mismo y sentirme como una persona nueva”, dijo.

