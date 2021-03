El emotivo mensaje de Jeff Bezos sobre los Dreamers y su padre

La imagen que compartió Jeff Bezos y que lo muestra junto a su padre en New York

El fundador de Amazon y uno de los hombres más ricos del mundo, Jeff Bezos, compartió este miércoles un conmovedor mensaje en redes sociales que habla de su vida personal, de su padre y de su mirada sobre aquellas personas que deciden dejar su tierra natal para buscar mejores oportunidades en los Estados Unidos.

“Quiero dar las gracias a los líderes del Congreso que mañana llevarán la legislación sobre los Dreamers al pleno de la Cámara”, señaló Bezos en su publicación. “Mi padre fue un ‘Dreamer’ antes de que existiera tal cosa”.

El multimillonario continuó su mensaje contando un poco de la historia de su padre cuando emigró a Norteamérica: “Tenía 16 años cuando llegó a Estados Unidos, solo, desde Cuba. No hablaba inglés y no tuvo un camino fácil. Lo que sí tenía era agallas, determinación, el apoyo y la amabilidad de personas aquí en los Estados Unidos que le ayudaron. Recibió una beca para la universidad en Albuquerque, donde conoció a mi madre”.

Más adelante, Bezos explicó cuál su posición con respecto a la legislación de los beneficia a los inmigrantes que buscan un camino para obtener la nacionalidad estadounidense.

“En nombre de mi padre y de familias como la mía, tengo la esperanza de que los políticos se unan para crear un camino hacia la ciudadanía para los Dreamers y den prioridad a más reformas de inmigración con sentido común, como reducir el retraso de la Green Card. Las familias de todo Estados Unidos se lo merecen”. agregó el magnate.

El mes pasado, el gobierno de Estados Unidos dio una señal más de su cruzada a favor de los inmigrantes. El gobierno de Joe Biden anunció un amplio proyecto de ley en materia de inmigración que abre las puertas a un camino de ocho años para que millones de inmigrantes, que ya se encuentran en ese país, reciban la ciudadanía.

Además prevé un proceso más ágil para aquellos las personas indocumentadas llevadas a al territorio estadounidense cuando eran solo unos niños.

No obstante este proyecto ahora encarará un complicado camino en el Congreso, debido a que no hay mucho margen en la diferencia entre partidos; la división entre los legisladores es muy estrecha. Así, mientras en la Cámara de Representantes solo se tiene un margen de cinco votos, a favor de los demócratas, estos en el Senado no juntan por sí mismos los 60 votos necesarios para aprobar la medida.

Según recogen diversos medios, funcionarios de la administración de Biden señalan que esta propuesta es un intento del presidente para reiniciar la conversación sobre la reforma del sistema de inmigración de Estados Unidos, asegurando que el mandatario estaría dispuesto a negociar los términos.

La senadora republicana Lindsey Graham y su colega demócrata Dick Durbin, quienes han reintroducido su Ley DREAM, iniciativa que también busca brindar el acceso a la ciudadanía a los inmigrantes que llegaron ilegalmente al país cuando eran niños.

El objetivo principal del proyecto es crear una vía para la ciudadanía para 11 millones de indocumentados, a condición de que estas personas estuvieran en Estados Unidos el 1 de enero de 2021.

Una pancarta en defensa de los “Dreamers” en una marcha en Washington



Aunque el plan anunciado este 18 de febrero en la Casa Blanca ofrece una de las vías más rápidas hacia la ciudadanía en comparación con otras propuestas en los últimos años, no ofrece mejorar la seguridad fronteriza, un tema que las negociaciones anteriores sobre inmigración han utilizado como una forma de ganar los votos republicanos. Sin una mejor seguridad fronteriza, el proyecto puede toparse con dificultades en un Congreso altamente dividido.

El proyecto de ley busca proporcionar inmediatamente tarjetas de residencia permanente para inmigrantes (“green cards”) a los jornaleros agrícolas, a quienes recibieron un estatus de protección temporal y a los jóvenes que llegaron sin permiso a Estados Unidos cuando eran niños.

Para otras personas que han vivido en Estados Unidos hasta el 1 de enero de 2021, el plan establece un camino de cinco años para que puedan obtener un estatus legal temporal, si pasan verificaciones de antecedentes, pagan impuestos y cumplen con otros requisitos básicos. Luego, después de otros tres años, pueden obtener la ciudadanía.

También podrán acceder a la residencia permanente las personas beneficiadas por el Estatus de Protección Temporal (TPS), que impide la deportación de ciudadanos de países afectados por desastres naturales o conflictos armados y los trabajadores agrícolas que puedan demostrar un historial de empleo en Estados Unidos.

El gobierno de Estados Unidos otorgó Estatus de Protección Temporal (TPS, por sus siglas en inglés) a los ciudadanos venezolanos que se encuentren en este país.

“Estamos comprometidos a ayudar a los venezolanos en momentos de necesidad. Es por eso que Estados Unidos se enorgullece de ofrecer a los venezolanos nuestro apoyo con Estatus de Protección Temporal mientras trabajan para restaurar su democracia y recuperar la prosperidad”, indicó al respecto el secretario de Estado, Antony Blinken, en una publicación en su cuenta de Twitter.

Ciudadanos venezolanos en el Doral Central Park, en Doral, Miami-Dade, Florida, celebran el anuncio del TPS

Como su nombre lo indica, esta no es una visa, sino un estatus temporal que los Estados Unidos otorgan a ciudadanos de determinadas naciones afectadas por conflictos políticos, guerras o desastres naturales, que hacen que para aquellos ciudadanos que ya están en Estados Unidos, regresar a su territorio implique un gran riesgo. Hasta ahora se han beneficiado de este tipo de estatus migratorio los ciudadanos de Honduras, El Salvador, Nicaragua, Haití, Siria, Nepal, Yemen, Somalia, Sudán y Sudán del Sur. Al no ser una visa, no otorga un camino a la residencia permanente en los Estados Unidos, pero provee estadía legal y permiso de trabajo en este territorio.

Todo ciudadano venezolano que haya llegado a Estados Unidos hasta el 8 de marzo de 2021 inclusive tendrá 180 días para solicitar el TPS.

No obstante, Joe Biden le mandó un certero mensaje a todos los menores y familias migrantes que pensaban ingresar al país de manera ilegal: “No vengan”.

Durante una entrevista con George Stephanopoulos para la cadena televisiva ABC, Biden le solicitó a las personas latinoamericanas que pretendan ingresar a EEUU no dejar a su pueblo, su ciudad y su comunidad por ir a su territorio.

El presidente de Estados Unidos, Joe Biden

El mandatario estadounidense se dijo sorprendido por la malinterpretación que las personas le han dado a su postura contra las políticas migratorias impulsadas por Donald Trump, ya que no pretende que entren más personas, sino eliminarlas gradualmente para darle una visión más “humana” a su gobierno.

“La idea de que Joe Biden dijo: ‘Ven’, porque escuché el otro día que vendrán porque saben que soy un buen tipo. Este es el trato, no lo son”, dijo un día después de que legisladores republicanos visitaran la frontera para denunciar “la crisis”.

El trato planteado por el presidente estadounidense es devolver a las personas a su lugar de origen, pues en los años 2019 y 2020 se registró el mayor aumento de caravanas migrantes que ingresaron al país norteamericano.

En este sentido, Alejandro Mayorkas, secretario de Seguridad Nacional, dijo que Estados Unidos se encamina a ver en la frontera con México más migrantes que los encontrados en los últimos 20 años. Biden reconoció que sí podría ser una peor crisis.

