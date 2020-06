El emotivo mensaje de Ana Obregón en el cumpleaños de Álex Lequio: "No sabes cómo duele la eternidad de tu ausencia"

¿Qué puede decir una madre en el cumpleaños de su hijo recién fallecido? Este martes, Álex Lequio habría cumplido 28 años si el cáncer no hubiese acabado con su vida el pasado 13 de mayo. Pero ello no ha sido óbice para que incluso en estas circunstancias su madre, Ana Obregón, su padre, Alessandro Lequio, y su prima, Celia Vega-Penichet, no le dediquen unas tiernas y emotivas palabras deseando que su felicitación traspase la frontera de la laguna Estigia y llegue a los oídos del joven empresario. MÁS INFORMACIÓN

