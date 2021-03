El emocionante mensaje del príncipe Harry sobre su infancia a los hijos de sanitarios fallecidos por Covid

Escrito por Chris Connaughton e ilustrado por Fay Troote , el libro, titulado Hospital by the Hill, se entregará a niños como parte del Día Nacional de Reflexión, la próxima semana. Se trata de una iniciativa del gobierno británico para conmemorar el aniversario del inicio del confinamiento.

“Si estás leyendo este libro, es porque has perdido a tu padre, madre o a un ser querido, y aunque desearía poder abrazarte ahora mismo , espero que esta historia te brinde consuelo al saber que estás no solo”, escribe Harry en el libro, según el Daily Mail.

