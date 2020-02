El embarazo y la lactancia pueden ayudar a evitar la menopausia precoz

El comunicado de prensa Pregnancy, breastfeeding may lower risk of early menopause, NIH-funded study suggests indica que el estudio que ha descubierto que esto puede ser posible fue realizado por la estudiante Christine Langton, junto con unos compañeros, en la Universidad de Massachusetts. La investigación fue financiada por el Instituto Nacional de Salud Infantil y Desarrollo Humano (NICHD), y sus resultados fueron bastante reveladores .

You May Also Like