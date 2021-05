El elogiado gesto de Guardiola tras recoger la medalla de subcampeón de la Champions

Lo dejó muy claro en sus declaraciones tras el partido, asegurando que “estaban felices por estar aquí”, sabedor de la dificultad de ello y de lo que hay que trabajar para lograrlo . No en vano, desde 2011 Guardiola no había vuelto a una final y el City nunca había pasado de cuartos, por lo que quiso enaltecer la labor de sus jugadores.

El Manchester City se quedó a las puertas de ganar la primera Champions de su historia y Guardiola de callar a los detractores que le critican por no haberla ganado tras dejar el Barcelona. Para muchos, que los ‘cityzens’ hayan desperdiciado una ocasión como esta ha sido un fracaso, pero no para Pep .

