El elegante Pirlo y Juventus dejan atrás la era Sarri

Pirlo, de 41 años, ha tenido poco tiempo para asentarse como técnico. Se suponía que su primera asignatura como timonel sería al mando de la filial juvenil, equipo que milita en la Serie C. Le dieron esa encomienda a fines de julio, pero no pudo dirigir un solo partido al tocarle reemplazar al destituido Sarri.

