“El electrolatino es el paso que da un artista urbano cuando quiere entrar en listas de éxitos”

Tras más de dos décadas enfocado en el mundo de la producción musical, Juan Magán puede ser considerado como un ídolo intergeneracional. Su último éxito veraniego, No nos vamos, está enfocado en esos ritmos electrónicos que tanto le caracterizan y por los cuales apuesta ahora más que nunca.

¿Cómo surgió este tema?

Con las ganas de regresar a un sonido más electrónico, que lo añoraba, ya que llevo muchísimos años viviendo en el trópico influenciado por músicas tropicales y caribeñas. Y ahora que me he mudado Madrid, me apetecía regresar un poco a mis inicios, introducir un poco más de house en las pistas musicales y destinar un poco más a la escena de club de la música, pero sin dejar de interpretar en español, que es lo que me caracteriza.

¿Forma parte de un nuevo disco?Estamos lanzando sencillos, de hecho, ahora vienen varios seguidos con colaboraciones. Todos los formalizamos en un proyecto de álbum para inicios del verano de 2023.

¿Cómo ha sido la acogida por parte de sus fans?Espectacular, por eso hemos decidido lanzarlo. Yo lo ponía en los shows para cerrarlos y cuando vi la buena reacción cuando la escuchaban por primera, dije de lanzarlo, porque para qué esperar más. De hecho, lo hemos lanzado antes que otros sencillos que tenemos también preparados.



¿Qué tal ​ha sido la vuelta a los escenarios después de la pandemia?Increíble, tenía unas ganas, lo echaba un montón de menos. Eso sí, yo en la pandemia trabajaba muchísimo, no he parado y gracias a Dios todo ha estado bien con la familia en cuanto a salud. Pero si se echaba de menos viajar, tocar y, sobre todo, la energía de la gente; los que nos dedicamos a esto la necesitábamos, es como una droga (risas).

¿Considera que el reggaetón ha evolucionado?Ha evolucionado grandemente. Desde que nació, que yo se lo atribuyó mucho a los panameños por el tema de tratar de hacer música como hacían los jamaiquinos con el dancehall, hasta que los puertorriqueños, que lo adaptaron y lo convirtieron en lo que es a día de hoy, hay unas letras diferentes, hablan de cosas triviales y actuales, en ocasiones un poco más agresivas, en otras más románticas, pero de ahí ha nacido. Y ahora tiene muchísimas formas, como fusiones con el trap o con el drill. Ya no creo ni que se hable de reggaetón, sino que se habla de música urbana en español, y esta se ha apoderado de las listas del mundo, incluso de las de Estados Unidos, causando un fenómeno global.

¿Nota diferencias entre la aceptación del reggaetón en España?A día de hoy no. No existen los prejuicios que había antes contra los que yo luché contra viento y marea. De hecho, hay tendencias indies de reggaetón que, a veces, nadie entiende por qué se convierten en algo tan grande, pero que de repente hay artistas españoles que están haciendo un reguetón muy independiente y está funcionando muchísimo, que tiene un público grande y está sucediendo, por ejemplo, en México, siguiéndole Venezuela y Colombia. Esto se debe gracias a la globalización y la migración, y que por fin estamos abanderando esa vela latina que es lo que somos. Los españoles somos europeos, pero también somos latinos.

¿Qué opina sobre los nuevos artistas del género urbano?Están saliendo tantos que no sabría opinar sobre un solo conglomerado de artistas, hay mucha variedad. Hay artistas que tienen un aire pop y que con sus letras están haciendo ritmos urbanos, pero también hay gente muy urbana que está haciendo pop, como es el caso de Rauw Alejandro, por ejemplo, que incluso hace funk, con Todo de ti. Al final se está haciendo un mestizaje maravilloso que está enriqueciendo la música. Escuché una frase que decía que ‘la mezcla está la pureza’, y yo creo que es real, ese mestizaje está creando nuevas cosas muy puras.

¿Qué opina sobre Quevedo?Una pasada. Es un orgullo que Bizarrap haya invitado a un artista español a hacer lo que hizo y que haya sido la sesión más exitosa de todas. Ahora le toca hincar los codos, seguir para adelante y seguir demostrando que tiene una valía y que tiene una carrera por delante, que no ha sido un hit. Supongo que estará bien aconsejado y eso va a pasar. Como consejo le diría que se rodee de buena gente, y si además son buenos profesionales, mucho mejor. La música va muy rápido, los artistas vienen detrás y la industria está pidiendo un consumo demasiado acelerado y si no gestionas bien tus cartas puede suceder eso, tener un hit maravilloso y que luego no suceda nada.

¿Ha seguido algún objetivo para reinventarse como artista?Tengo la gran suerte de haber hecho un trabajo tan heavy cuando me tocó, que mis canciones son unos cimientos muy grandes en mi carrera. Eso no significa que a día de hoy no trabaje, estoy trabajando muchísimo, pero lo que hice en ese momento es tanto que mantiene y sostiene mi carrera y mis números. Yo no lanzo canciones cada semana ni tengo apoyos de multinacionales, pero hasta hace poco todavía seguía siendo el que más reproducciones tenía, mis clásicos me dan esos números y esa estabilidad. Debo agradecer el arduo trabajo que se hizo en su momento, cuando en España era impensable que música como la mía sonará. Ahora, lo único que tengo que hacer es seguir trabajando y seguir mostrando respeto por la gente que escucha mi música y por los que van a mis shows, debiéndome a ello. No tengo que reinventarme, aunque suene prepotente, Juan Magán es una marca que se estableció hace tiempo y gracias al trabajo de mi equipo, esa marca todavía tiene un peso.

¿Cuál es el secreto para mantener el éxito generación tras generación?Las plataformas ayudan un montón, gracias a ellas se renuevan los artistas. Cuando firmé con Universal Music, me crearon una cuenta de TikTok. Yo no lo sabía porque no sé utilizarlo y también porque no me veo utilizándolo. En mi compañía me decían ‘eres el artista que más números tiene en TikTok y no sabes no que lo tienes’, y eso es gracias a los chavales que hacen sus bailes con canciones que han pasado de una generación a otra. Estuve tocando en Tres Cantos y me hizo mucha ilusión ver a los papás con sus hijos, y que tanto unos como otros, cantaran las canciones. Y con esto es a lo que me refiero con ese trabajo tan duro que hicimos en su momento, que sigue dando resultados 12 años después.

¿Cuáles fueron sus influencias al comenzar en la música y en quienes se respalda actualmente?Desde siempre he sido un consumidor empedernido de música. He escuchado de todo, desde rock por parte de mi padre, música latina por mi madre, hasta metal, por lo que no sabría decir una sola influencia. Lo que sí es verdad es que lo que quería fue tratar de hacer las dos cosas que me gustaban, que eran la música electrónica y la latina. Lo fusioné y así nació el electrolatino. A día de hoy, que ya está instaurado, y como yo soy así de complicado, me gusta ir a contracorriente y ya no quiero que mi música sea tan latina, sino más electrónica. Agradezco mucho lo que me sucedió en América Latina, pero está soplando un aire de cambio y necesitamos música más bailable, y la música electrónica nos da ritmo que ya está sucediendo. Para crear este tipo de música, actualmente me influencio de DJ’s y de mis ídolos de la infancia, como por ejemplo Roger Sánchez.

¿En qué escalón posicionaría actualmente al electrolatino?Creo que el electrolatino es el paso que da un artista urbano cuando quiere entrar en listas de éxitos o en la radio. Cuando un artista hace una canción de reggaetón y quiere sonar en Los 40 Principales o en cualquier radio nacional de otros países, con ese género no va a entrar porque ya existen unas radios que tienen este tipo de programación, pero se hace una canción latina con toques pop y con ritmo dance, a lo mejor si puede entrar. En su momento lo hicieron Jennifer Lopez, Ricky Martin, Wisin y Yandel, Don Omar, y fueron grandes éxitos que consiguieron entrar en programaciones y en radiofórmulas a las que no podían acceder porque su género era solo para ciertas radios. Yo entiendo que la música global necesita de varios ingredientes para que todo el mundo la escuche y electrolatino es un buen puente para que eso suceda y muchos artistas están aprovechando ese impulso.

¿Sigue teniendo en mente el proyecto de reversionar alguna de sus canciones antiguas?Estoy en ello, lo que pasa que es muy complicado, porque a la hora de distribuir las canciones, se puede dar el caso de que varios quieran cantar la misma canción, entonces, ¿a quién le dices que sí y a quién le dices que no? Lo guay de esta idea sería que, por ejemplo, Ella no sigue modas, que la tengo con Don Omar, la reversione Farruko, y Como el viento, que es la que hice con él, la cante ahora Don Omar. Armar ese proyecto es complicado, pero le estamos dando vueltas para ver cómo lo hacemos. Y sí, me encantaría que sucediese, aunque ahora ya no va a dar tiempo, por lo que sería para el año que viene.

Hay una frase en su Instagram que dice “cuando el trabajo ya no lo haces por números es cuantiosamente más valioso o valuable”, ¿en qué se basa para decirla?Pues mira, cuando tú tienes hambre de dinero, trabajas como un pollo sin cabeza, pero no tienes una meta, lo haces porque tienes ganas de comerte el mundo, por lo que estás trabajando a todas horas. Pero, cuando el aspecto monetario está resuelto, te enfocas, tratas de hacer las cosas de otra manera y les pones metas. Quizás tenga más sentido trabajar así, en menos cosas, pero con una dirección que tenga un propósito u objetivo. Yo, al principio, era ‘vamos a hacer, vamos a hacer, vamos a hacer’ y hacía tanto que, muchas cosas salían bien, pero otras no, y en las que no salían ya habías perdido fuerza y energía. Y con esa frase me refiero a poder trabajar sin estar preocupado de cómo me va a ir, sino hacerlo para que vaya bien, ese placer que se siente a que ahora lo puedes hacer por amor al arte y ya no tanto por el dinero.

¿Diría que es fácil poder llegar a vivir de la música?No, no lo diría jamás. Es muy difícil y siempre trato de decirle eso a quienes me lo preguntan, que es muy complicado y que tienes que trabajar el triple y más de lo que se imaginan, además de ser responsable. Para poder triunfar en la música, al final no es tanto el talento, sino más el trabajo, el esfuerzo y la inversión. Es muy complicado, pero eso no significa que sea imposible. Lo que sí me gusta decirle a la gente que quiero y que se quiere dedicar a ello es que, aunque sea difícil, que le pongan ganas porque lo van a conseguir.

¿Cómo es trabajar y compartir profesión con su hermano, Víctor Magán?Mi hermano es mi sol. Tengo dos, el más pequeño es economista y se dedica al marketing. Pero mi hermano Víctor salió artista como yo y le encanta la música. Desde pequeños, ambos hemos ido a la par y hemos hecho música. Yo, quizás, tuve una visión más comercial de la música y él tiró más por lo underground. Pero, al final, él entiende mi visión y yo entiendo la suya, nos apoyamos en todo. Es un honor trabajar con él, de hecho, coincidimos mucho en festivales y a partir de ahora va a empezar a viajar conmigo, no solo como DJ abriendo mi show, sino trabajando en mi equipo.