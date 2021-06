El Ejército mantiene el protocolo listo para vacunar este viernes a la Selección mientras prosiguen las negociaciones

Sin embargo, en el momento de la redacción de esta noticia, aún no hay nada decidido tal y como el propio Luis Enrique confirmó en rueda de prensa , especialmente por miedo a los posibles efectos secundarios y a los plazos de la vacuna ofrecida, dado que la segunda dosis, en caso de seguir adelante con Pfizer, coincidiría con los posibles cuartos de final, lo que no convence a la RFEF y sus servicios médicos.

Los tres posibles escenarios son: opción Pfizer -con las reticencias de la RFEF por los plazos-, opción Janssen -algo que desde Sanidad no ven con buenos ojos por no ser esta vacuna recomendable a menores de 40- o, directamente, acudir a la Eurocopa sin ninguna vacuna.

La vacunación de la Selección española , aprobada por Sanidad y prevista en un principio para este viernes, continúa en el aire. El motivo es que la vacuna ofrecida por el Gobierno, Pfizer, no es del agrado de los servicios médicos de la RFEF, que consideran que dado el poco tiempo que resta para el inicio de la Eurocopa, lo ideal sería emplear Janssen por ser monodosis. Sin embargo, no es la indicada para menores de 40 años, por lo que Sanidad se muestra reticente.

