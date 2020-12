El ejército francés obtiene el visto bueno ético para crear ‘soldados biónicos’

No obstante, la ministra de Defensa ha asegurado que los “aumentos invasivos”, como los implantes, no forman parte actualmente de los planes militares, pero quieren estar preparados: “ Tenemos que ser claros, no todo el mundo tiene los mismos escrúpulos que nosotros y tenemos que prepararnos para ese futuro ”, informaba Parly en un comunicado de prensa, dejando la puerta abierta a futuros cambios en esta política.

You May Also Like