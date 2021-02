El Ejército consolida el golpe de estado militar en Birmania e impone un nuevo gobierno con ministros de la dictadura

Por otra parte, el Ejército de Birmania ha emitido una orden para suspender el tráfico aéreo internacional en el país hasta el 1 de junio. Según las informaciones recogidas por el diario birmano The Myanmar Times, los militares han publicado una nota instruyendo a todos los pilotos que no vuelen al país sin permiso, orden que se extiende hasta las 23.59 horas (hora local) del 31 de mayo.

