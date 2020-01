El ejercicio físico modifica cómo actúa el ADN beneficiando así nuestra salud cardiovascular

La metilación es un mecanismo que regula la capacidad de los genes para expresarse, es decir, producir o no proteínas. La metilación del ADN es un cambio químico en la molécula del ADN, sin alteración de la secuencia de letras, que determina el nivel de expresión de los genes, su capacidad para generar o no proteínas. El nivel de metilación se ha relacionado con diferentes enfermedades como el cáncer, las cardiovasculares, la diabetes y la obesidad, entre otras.

