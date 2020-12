El ejercicio a intervalos de alta intensidad reduce la gravedad de la insuficiencia cardíaca, según un estudio

El efecto fue claro cuando los investigadores intentaron inducir la fibrilación ventricular en los corazones de las ratas enfermas: solo tuvieron éxito en esto en uno de los nueve animales que habían completado el entrenamiento a intervalos. En comparación, no tuvieron problemas para inducir la fibrilación en todas las ratas con insuficiencia cardíaca que no habían hecho ejercicio.

“El entrenamiento a intervalos también mejoró significativamente el acondicionamiento de las ratas. Después del periodo de entrenamiento, su nivel de condición física era realmente mejor que el de las ratas no entrenadas que no habían tenido un ataque al corazón”, argumenta Stolen.

“Nuestra investigación en ratas con insuficiencia cardíaca muestra que el ejercicio reduce la gravedad de la enfermedad, mejora la función cardíaca y aumenta la capacidad de trabajo. Y la intensidad del entrenamiento es realmente importante para lograr este efecto”, explica Thomas Stolen, uno de los líderes del estudio, que se ha publicado en la revista Journal of Molecular and Cellular Cardiology.

