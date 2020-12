El ejemplo de la democracia española

La Constitución panameña de 1972 es ánima en pena del pasado castrense y existe como un fantasma sin dolientes, sin estaciones en el tiempo. Nadie repara en sus aniversarios, todos esperan sus funerales y no llega la eutanasia social, la única que puede precipitar, hoy por hoy, el final del magno adefesio. Es que la Constitución de 1972 vive moribunda y no muere. Ella misma, tan rechazada, reclama su reemplazo. No muere lo que tiene que morir ni nace lo que tiene que nacer. Nada tan exasperante ni nada tan cargado de impaciencias. Nadie precipita finalmente el tiro de gracia.

En sentido contrario, la Constitución de 1972, hoy vigente, no cuenta con el aprecio de la comunidad y nadie le consagra siquiera un minuto de homenaje. El día de la Constitución ya no existe en el calendario de las festividades cívicas del país y tal carta política despierta únicamente el desaire nacional.

En la España de hoy, desde el rey hasta el súbdito más humilde del reino, a pesar de las grandes disidencias regionales existentes, tienen conciencia de que se vive en un estado de derecho regido por una Constitución democrática. Es una Constitución que promueve un clima de confianza y sus concepciones programáticas y descentralizadoras han permitido el desarrollo de ese país tan plural. Al promulgarse la Constitución no había una sola comunidad autónoma; hoy se cuenta con 17 autonomías institucionalmente organizadas, indudable antesala de una futura España Federal. Incluso han surgido algunas contrariedades al adoptar el País Vasco la iniciativa de convertirse en un Estado libre, pretensión que socialistas y populares consideran que no encuadra en el sistema de una sola soberanía nacional.

You May Also Like