El Eibar – Real Sociedad, suspendido por culpa del incendio del vertedero de Zaldibar

El vertedero se derrumbó el pasado 6 de febrero atrapando a dos trabajadores, que todavía no han sido encontrados, y provocó incendios entre los residuos que aún no han sido sofocados.

El departamento de Salud del Gobierno Vasco ha recomendado no ventilar las viviendas, cerrar las ventas de noche y no hacer deporte al aire libre en las zonas de Zaldibar, Eibar y Ermua por la presencia de dioxinas y furanos en el aire debido al incendio del vertedero de Zaldibar .

