el Eibar puede ser determinante

Su pésima recta final de temporada ha condenado a los blanquivioletas a tener que esperar un milagro para salvarse. No ganan desde hace doce jornadas y el primer paso para no descender es vencer a un Atlético que se juega el título . Si consiguen ganar a los rojiblancos, necesitarán una derrota tanto del Elche como del Huesca , ya que tiene los duelos particulares perdidos contra ambos.

