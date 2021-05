El Eibar desciende a Segunda siete temporadas después

El cuadro ilicitano reaccionó en Cádiz (1-3) al tanto de José Mari en los primeros minutos. El Elche fue mejor y perdonó, pero en la segunda parte sí le entraron. Pere Milla, Diego González y Fidel firmaron la remontada que deja un desenlace de infarto. Mientras, con nueve cambios con respecto a su anterior once, el Valladolid no tuvo nunca el control de su partido ante la Real, que perdió por goleada.

